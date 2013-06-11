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债券 | 2013年 6月 11日 星期二 14:31 BJT

欧元债市：德债开盘下跌，追随日本央行政策决定后日债的跌势

宪法法院将决定德国是否能合法参与救助计划，不过预计在9月德国议会选举之后，才会做出裁定。

德债期货 最新下跌19个跳动点至142.66，周一结算价报142.85，

“市场跟随日债市场的失望情绪，之前日本央行没有公布举措缓解日债市场波动，”一交易商说。

“此外，人们将关注OMT(欧洲央行购债)听证会上的言论。我们今天将不会得到明确答案。”(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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