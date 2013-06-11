欧元债市：德债开盘下跌，追随日本央行政策决定后日债的跌势

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息

路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。