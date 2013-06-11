欧元债市：德债开盘下跌，追随日本央行政策决定后日债的跌势

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
宪法法院将决定德国是否能合法参与救助计划，不过预计在9月德国议会选举之后，才会做出裁定。
德债期货 最新下跌19个跳动点至142.66，周一结算价报142.85，
“市场跟随日债市场的失望情绪，之前日本央行没有公布举措缓解日债市场波动，”一交易商说。
“此外，人们将关注OMT(欧洲央行购债)听证会上的言论。我们今天将不会得到明确答案。”(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。