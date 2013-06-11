欧元债市：欧元区国家公债受创，因担忧全球主要央行的货币刺激计划

* 欧元区国家公债全线下跌，二线国家公债打击最大

* 日本央行未推出新举措来缓解债市波动性

* 德国宪法法院就欧洲央行购债计划进行听证会的消息使市场紧张

路透伦敦6月11日 - 欧元区国家公债周二全线下跌，因投资人担忧在今年提振金融市场的全球主要央行的刺激举措未来可能收紧。

较低评级的欧元区国家公债表现落后于德债，此前日本央行未推出新举措来缓解债市波动性，使担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)购债前景的投资人感到更为不安。

投资人也对增加较高收益公债敞口持谨慎态度，因为德国宪法法院就欧洲央行购债计划的合法性进行为期两天的听证会。

预期法院的最终裁定将在9月德国选举后公布。

日本央行维持货币政策不变，一如市场广泛预期，但原先预计日本央行将延长廉价固定利率资金的期限以缓解日本债市波动的一些投资人因此感到失望。

希腊公债是欧元区表现最差的公债之一，10年期希腊公债 收益率跳升43个基点，至10.02%。稍早触及5月初来最高的10.65%。

10年期爱尔兰公债 收益率攀升15个基点，至4.23%。10年期葡萄牙公债 收益率涨24个基点，至6.49%，且一度触及4月中来最高的6.7%。

德债期货 下跌11个跳动点，结算价报142.74，稍早低见142.02，为2月中来最低。10年期德债 收益率升1.2个基点，报1.56%。(完)

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