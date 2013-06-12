欧元债市：欧元区二线国家公债回稳，但交投料保持震荡

路透伦敦6月12日 - 评等较低的欧元区国家公债周三趋稳，近期遭遇抛售，因担忧全球主要央行的货币刺激计划前景。预料欧元区债市走势将保持震荡。

周二日本央行决定维持政策不变，使原本预期该央行将推出新举措缓和日本债市波动的投资人感到失望，这使市场的忧虑加重。在下周美联储货币政策会议提供未来政策前景的进一步详情前，预期欧元区债市仍交投震荡。