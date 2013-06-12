欧元债市：欧元区二线国家公债回稳，但交投料保持震荡

* 较低评级的欧元区国家公债全线回稳，上日遭遇抛售
* 交易商持谨慎态度，因担忧美联储货币政策前景
* 近期收益率上升，扶助德债标售需求
路透伦敦6月12日 - 评等较低的欧元区国家公债周三趋稳，近期遭遇抛售，因担忧全球主要央行的货币刺激计划前景。预料欧元区债市走势将保持震荡。
欧元区国家公债近几周全线下跌，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快缩减购债计划，投资人感到不安。
周二日本央行决定维持政策不变，使原本预期该央行将推出新举措缓和日本债市波动的投资人感到失望，这使市场的忧虑加重。在下周美联储货币政策会议提供未来政策前景的进一步详情前，预期欧元区债市仍交投震荡。
“昨日人们恐慌性抛售，今日卖盘消退，人气较正面，且人们在回补空头，”一交易商说。
西班牙10年期公债 收益率下滑4.7基点，报4.62%。葡萄牙10年期公债 收益率跌4.2基点，报6.44%。爱尔兰10年期公债 收益率下降10个基点，至4.13%。
德债期货 仅升5个跳动点，报142.79。德国标售40.4亿欧元两年期公债，需求稳健，因近期收益率上升，扶助吸引投资人。(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)