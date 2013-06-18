欧元债市：德债下滑，投资人为美联储会议结果作准备

* 德债承压下滑

* 分析师称德债短期表现可能胜于美债

路透伦敦6月18日 - 德债周二下滑，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三结束两日货币政策会议后暗示更接近缩减购债。

分析师预计美联储主席贝南克将在周三重申其近期言论，即如果美国经济继续改善，将可能在未来几次会议中的一次宣布缩减购债。

“今日走势大多是在为明日重大的美联储会议结果作准备。”法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示。

德债期货 跌57个跳动点，报143.21。

对美联储何时可能开始退出异常宽松货币政策的担忧近期重创股市和公债市场，这些市场对美国经济数据尤为敏感。

路透访查的分析师认为美联储将在今年年底前缩减购债，也有相当一部分分析师预计美联储可能早至9月就会行动。

10年期意大利公债 收益率升4个基点，至4.31%。10年期西班牙公债 收益率跌1.8个基点，至4.57%。

尽管美国公债价格下滑近期拖累德债表现，但分析师认为短期内德债可能跑赢美债。(完)

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