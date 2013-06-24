欧元债市：中国和美联储政策前景忧虑推高欧元区公债收益率

* 欧元区公债延展美联储暗示将缩减购债规模后引发的跌势

* 10年期德债收益率触及2012年4月以来最高

* 分析师预计德债可能反弹，因二线公债收益率攀升

路透伦敦6月24日 - 欧元区公债收益率周一全线攀升，10年期德债收益率触及14个月高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减购债规模的前景进一步打压受创的债市。

分析师预计，未来几日德债收益率将进一步攀升，但欧元区经济疲弱，加之区内二线国家借贷成本攀升可能很快使对低风险德债的需求重燃。

美联储上周暗示将缩减刺激规模，并可能在2014年结束购债，包括债券和股票在内的全球各类资产受创。

国际国清算银行周日也表示，各国央行不应因担忧会干扰市场而延迟撤走刺激举措的时间。

上周中国出现的短期流动性紧缩迹象也使全球市场抛压加剧。

德债期货 触及139.90的低位，日内回落149个跳动点，为2012年10月以来最低。10年期德债收益率 攀升10个基点，至1.82%，为2012年4月以来最高，美国指标公债收益率触及近两年高位。

Bayerische Landesbank的利率策略师Norbert Wuthe表示，德债可能很快反弹，因二线公债收益率攀升，加之经济和政治状况不佳应使对德债的避险需求很快重燃。