欧元债市：美国经济数据优于预期抑制德债反弹

* 美国消费者信心指数和楼市数据超过预期

* 欧洲央行表示离退出宽松政策还远着呢

* 意大利公债跑输，因供应压力

路透伦敦6月25日 - 德债价格周二缩减稍早升幅，因此前美国公布的经济数据强于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年稍晚缩减货币政策刺激措施的预期。

美联储上周表示，其货币政策前景将要看经济表现，令投资人在数据公布前异常谨慎。德债在过去几日大跌后盘初出现反弹。

但在美国公布耐久财订单、消费者信心指数和新屋销售数据均优于预期后，德债几乎回吐所有升幅。

分析师表示，德债无法维持升势暗示，在投资人为美国减少货币刺激措施做准备的情况下，德债可能进一步走低。

德债期货 升14个跳动点，报140.45，稍早高见141.01。在过去四个交易日，德债期货大跌近三个大点，并在周一触及八个月低点139.90。

10年期德债收益率 持稳，报1.81%，脱离周一触及的14个月高位1.85%。一交易商表示，如果美国经济数据保持强劲，该收益率可能在未来几个月内升至2.4%。

不过分析师表示，欧元区经济前景不同可能将德债收益率压在较低水准。

欧洲央行总裁德拉吉周二表示，退出宽松货币政策仍很遥远，因通胀处于低位而失业较高。执委科尔周二也表示，该央行距离退出宽松货币政策时日尚远，并将对新举措保持开放立场，在必要时仍可予以部署。

10年期意大利公债 收益率升4个基点，扭转盘初跌势，因此前该国标售两年期公债得标利率触及9月来最高。(完)

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