欧元债市：欧元区公债上扬，因欧洲央行确认将继续执行宽松政策

* 欧元区公债全线上扬

* 欧洲央行总裁德拉吉称退出非常规刺激举措为时尚早

* 月底相关买盘扶助德债

路透伦敦6月26日 - 欧元区公债周三全线上扬，之前多国央行官员确认将在可预见的未来保持非常规货币政策。

欧洲央行总裁德拉吉重申周二的言论，称撤走超宽松货币政策为时尚早。

本周，其他国家的央行官员也发表了类似的讲话，以平息美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将缩减购债规模后引发的市场大跌之势。

德债期货脱离八个月低位，欧元区债市预计将因欧洲央行的政策立场以及月底买盘而受到支撑。

美国下调首季经济成长预估也扶助支撑避险德债。

短期利率攀升，因美联储上周表示准备在今年稍后放慢购债进度。

欧元区核心公债中，德债期货 攀升49个跳动点，报141.03，较周一触及的八个月低位139.90反弹逾1个大点。10年期德债收益率 回落3.4个基点，报1.77%。

一位交易商称，随着月底临近，投资者正在回补卖出的头寸：“人们不愿在月底做空任何资产。”