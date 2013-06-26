欧元债市：欧元区公债上扬，因欧洲央行确认将继续执行宽松政策

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
* 欧元区公债全线上扬
* 欧洲央行总裁德拉吉称退出非常规刺激举措为时尚早
* 月底相关买盘扶助德债
路透伦敦6月26日 - 欧元区公债周三全线上扬，之前多国央行官员确认将在可预见的未来保持非常规货币政策。
欧洲央行总裁德拉吉重申周二的言论，称撤走超宽松货币政策为时尚早。
本周，其他国家的央行官员也发表了类似的讲话，以平息美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将缩减购债规模后引发的市场大跌之势。
德债期货脱离八个月低位，欧元区债市预计将因欧洲央行的政策立场以及月底买盘而受到支撑。
美国下调首季经济成长预估也扶助支撑避险德债。
短期利率攀升，因美联储上周表示准备在今年稍后放慢购债进度。
欧元区核心公债中，德债期货 攀升49个跳动点，报141.03，较周一触及的八个月低位139.90反弹逾1个大点。10年期德债收益率 回落3.4个基点，报1.77%。
一位交易商称，随着月底临近，投资者正在回补卖出的头寸：“人们不愿在月底做空任何资产。”
10年期德债收益率从本周初触及的14个月高位1.85%回落，交易商称，市场可能在该水准之下盘整。(完)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。