欧元债市：欧元区数据压低意大利和西班牙公债收益率，市场关注欧洲央行决定

* 欧元区二线公债延续上周的反弹之势

* 在欧洲央行政策会议前，投资者不可能大举押注

* 美国制造业数据公布后德债反弹，关注美国月度就业报告

路透伦敦7月1日 - 意大利和西班牙公债收益率周一回落，表现强于德债，因欧元区制造业数据显示该地区经济滑坡出现企稳的迹象。

意大利6月制造业指数萎缩幅度为两年来最小，西班牙制造业指数在逾两年连续萎缩后持稳。

西班牙公债收益率延续上周的跌势，因投资者在上月大跌后逢低买入公债。

10年期西班牙公债收益率 跌12个跳动点，报4.60%。10年期意大利公债收益率 下跌8.5个基点，报4.45%。

欧洲央行将于本周四举行政策会议，市场广泛预期，央行将保持利率在0.5%的纪录低位。市场的关注焦点是，央行总裁德拉吉是否会像上周那样对通胀持温和立场。

德债期货 上扬7个跳动点，报141.59，抹去美国数据公布后录得的跌幅。数据显示，美国6月制造业活动增幅略高于预期。

一直以来，公债市场对美国的经济数据尤为敏感，他们试图据此判断美联储可能开始缩减超宽松货币政策的时机。