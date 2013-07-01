欧元债市：欧元区数据压低意大利和西班牙公债收益率，市场关注欧洲央行决定

标题新闻：南非央行副总裁称央行不会干预汇市，自3月27日原财长从路演中被召回后兰特暴跌近12%
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* 欧元区二线公债延续上周的反弹之势
* 在欧洲央行政策会议前，投资者不可能大举押注
* 美国制造业数据公布后德债反弹，关注美国月度就业报告
路透伦敦7月1日 - 意大利和西班牙公债收益率周一回落，表现强于德债，因欧元区制造业数据显示该地区经济滑坡出现企稳的迹象。
意大利6月制造业指数萎缩幅度为两年来最小，西班牙制造业指数在逾两年连续萎缩后持稳。
西班牙公债收益率延续上周的跌势，因投资者在上月大跌后逢低买入公债。
10年期西班牙公债收益率 跌12个跳动点，报4.60%。10年期意大利公债收益率 下跌8.5个基点，报4.45%。
欧洲央行将于本周四举行政策会议，市场广泛预期，央行将保持利率在0.5%的纪录低位。市场的关注焦点是，央行总裁德拉吉是否会像上周那样对通胀持温和立场。
德债期货 上扬7个跳动点，报141.59，抹去美国数据公布后录得的跌幅。数据显示，美国6月制造业活动增幅略高于预期。
一直以来，公债市场对美国的经济数据尤为敏感，他们试图据此判断美联储可能开始缩减超宽松货币政策的时机。
因此，在美国非农就业报告本周五公布前，投资者不太可能大举押注。(完)
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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