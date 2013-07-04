欧元债市：欧元区公债普涨，因欧洲央行称可能降息

* 欧洲央行称利率可能在较长时间内保持在低位

* 葡萄牙公债收益率回落，但表现不及欧元区其他公债

* 债务可持续性忧虑令葡萄牙公债承压

* 市场成交清淡，因美国市场因假休市

路透伦敦7月4日 - 欧元区公债价格周四普涨，之前欧洲央行暗示可能进一步降息，以扶助区内经济。

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行预计指标利率将在较长时间内保持在当前或更低的水平，一改过去不做任何预先承诺的政策。

在德拉吉发表讲话前不久，英国央行总裁金恩向投资者发出警告称，英债收益率攀升地过快。自美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示将开始缩减购债规模以来，英债收益率大幅攀升。

葡萄牙公债收益率也跟随其他欧元区公债收益率走低，但在清淡交投中较短期公债表现稍逊，因投资者担心该国的政治危机可能影响其摆脱国际救助的努力。

意大利和西班牙公债收益率全线走低，两年期公债收益率领跌，10年期意大利和西班牙公债收益率均回落11个基点，分别报4.42%和4.63%。

低风险德债收益率也全面走低，2013-2015年欧元区利率期货普涨，因交易商消化欧洲央行降息前景。

交易商称，欧洲央行进一步放宽货币政策的承诺可能促使投资者在未来几天再度买入意大利和西班牙公债，以及评级较高的比利时和芬兰公债，以寻求回报。

葡萄牙公债收益率逆转稍早的普涨之势，两年期公债收益率 除外，持平在5.77%，使收益率曲线接近2012年3月以来最平水平。

本周，葡萄牙两位部长请辞，使该国新一轮选举中可能出现支持和反对预算撙节举措的政党展开激烈竞争的局面。10年期葡萄牙公债收益率周三升穿8%，接近两年前被迫寻求救助时的水平。

较短期公债收益率涨幅较大，暗示投资者担忧该国的偿债能力，以及一旦葡萄牙进行债务重组，民间债权人将蒙受损失的可能性。(完)