欧元债市：德债走低，因市场仍预计美联储将在短期内缩减刺激规模

* 德债收益率在周五大跌后小涨

* 意大利参议院开始考虑驱逐贝鲁斯柯尼的问题

* 分析师预计西班牙公债收益率将跌至可比意大利公债收益率之下

路透伦敦9月9日 - 德债价格周一走低，因投资者继续押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从本月开始缩减构债规模。上周五受低于预期的美国非农就业数据拖累德债收益率急跌。

意大利公债价格走低，因意大利参议院特别委员会开会，讨论是否将前总理贝鲁斯柯尼驱逐出参议院的问题，此举可能导致脆弱的左右翼联合政府的解体。

上周公布的美国非农就业数据增加了预期美联储是否会在9月会议上缩减刺激规模的不确定性。

上周五公布的一项路透调查显示，18位一级交易商中13位预计美联储在9月会议上开始缩减构债规模，8月2日调查时仅有9位。18位交易商的预估中值为美联储首次缩减规模为150亿美元，8月2日调查时的中值为180亿美元。

德债期货 收跌7个跳动点，报137.62。10年期德债收益率 上扬1.7个基点，报1.96%。

在上周五美国非农就业数据公布前，德债收益率曾攀升至一年半高位，之前一日，欧洲央行未暗示会立即采取行动抑制市场利率攀升。

但部分分析师表示，考虑到德债近期遭抛售的程度，以及对美国等国可能对叙利亚实施军事打击的担忧支持避险资产，短期内德债的下行空间有限。

美国总统奥巴马正在寻求国会支持，对叙利亚使用化学武器实施军事打击。国会最早将于本周进行投票。

意大利公债收益率攀升，因该国仍容易受到政治风险的影响，且分析师预计，意大利公债收益率很快将高于可比西班牙公债收益率。