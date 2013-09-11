欧元债市：意大利与西班牙公债利差扩大，受意国政局及财政疑虑打击

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
意大利10年期公债收益率 日内持平于4.55%，可比西班牙公债收益率下降1个基点至4.52%。两者之差从周二尾盘的1个基点扩大至3个基点。
意大利财政部已经要求将今年净债务上限上调180亿欧元，至980亿欧元，突显罗马在控制公共财政方面的困难，也为未来标售公债带来更大压力。
上调债务上限会让意大利公共债务规模提高。目前意大利公共债务相当于经济产出的比例已经高达130%，是欧元区国家中第二高的，仅次于希腊。
德债期货 上升14个跳动点至136.87，10年期公债收益率 下跌1.3基点至2.03%，距离上周所及的2.059%不远。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。