欧元债市：意大利与西班牙公债利差扩大，受意国政局及财政疑虑打击

意大利10年期公债收益率 日内持平于4.55%，可比西班牙公债收益率下降1个基点至4.52%。两者之差从周二尾盘的1个基点扩大至3个基点。

意大利财政部已经要求将今年净债务上限上调180亿欧元，至980亿欧元，突显罗马在控制公共财政方面的困难，也为未来标售公债带来更大压力。

上调债务上限会让意大利公共债务规模提高。目前意大利公共债务相当于经济产出的比例已经高达130%，是欧元区国家中第二高的，仅次于希腊。

德债期货 上升14个跳动点至136.87，10年期公债收益率 下跌1.3基点至2.03%，距离上周所及的2.059%不远。(完)

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