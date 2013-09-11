欧元债市：意大利公债继续跑输西班牙公债，受累于政治不确定性

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
* 意大利议员推迟决定是否将贝鲁斯柯尼逐出议会
* 西班牙公债收益率在昨日跌至意大利公债之下后，收益率差进一步扩阔
* 10年期德债标售需求平平
路透伦敦9月11日 - 10年期西班牙公债收益率在昨日跌至可比意大利公债之下后，周三收益率差进一步扩阔，因投资者担忧意大利脆弱的联合政府的未来，以及该国财政部在今年发行更多公债的计划。
意大利议员周二推迟就是否将贝鲁斯柯尼驱逐出参议院进行投票，因贝鲁斯柯尼所属政党威胁将退出联合政府。参议院将于周四恢复讨论。
对联合政府解体的担忧重压意大利公债，使10年期意大利公债收益率周二升至可比西班牙公债之上，为18个月来首次。
周三，10年期意大利公债收益率 跌2个基点，至4.53%，而10年期西班牙公债收益率回落3个基点，报4.49%，两国公债收益率差从周二的1个基点扩阔至3个基点。
“我预计，在政局明朗化之前，意大利公债将继续跑输可比西班牙公债，”Merrion Stockbrokers的首席经济学家Alan McQuaid表示。
意大利财政部已要求将今年的净发债规模提高180亿欧元，至980亿欧元，凸显罗马政府在控制公共债务方面困难重重，同时也加大了财政部在未来的标售中吸引良好的需求的压力。
意大利的政治局势以及最新的发债计划加大了该国周四进行的三年和15年期公债标售的难度。
部分市场人士预计，意大利/西班牙公债收益率差在标售前将进一步扩阔，不过来自意大利庞大的金融系统的需求应为该国公债标售提供支撑。
收益率攀升并不足以使德债标售吸引强劲的需求，因政治解决叙利亚争端的可能性损及对避险资产的需求。
德国周三标售40.76亿欧元新10年期公债，投标倍数与8月进行的上次标售一致，不过得标收益率高于上次标售。
尽管如此，德债期货 在周二跌至一年半低位后，今日收涨37个跳动点。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。