欧元债市：葡萄牙公债收益率跳升，因欧元集团拒绝放宽该国财政目标

* 葡萄牙公债受欧元集团主席讲话打压走低

* 美国数据公布后德债逆转跌势

* 美联储将在下周决定是否开始缩减刺激规模

路透伦敦9月13日 - 葡萄牙公债收益率周五跳升，之前欧元区财长将更详细讨论该国经济问题的时间推迟至11月，且拒绝了该国提出的放宽财政目标的提议。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，葡萄牙应坚持落实与国际金主达成的明年将财政赤字降至相当于GDP的4%的目标。葡萄牙副总理Paulo Portas周三表示，财赤目标应该为相当于GDP的4.5%。

有关葡萄牙问题的详细讨论被推迟至11月，市场急切地想知道，在该国救助计划即将结束的时候，欧洲领导人是如何打算的。

投资者担心，如果在目前的救助计划结束后，葡萄牙仍未准备好在市场上定期发行公债，那么任何新的救助协议都可能包括一些类似希腊救助协议的债务重组条款。

两年期葡萄牙公债收益率 跳升44个基点，报6.15%。10年期葡萄牙公债收益率 上涨16个基点，报7.44%。通常，当投资者看到无法获得全额本息偿付的风险增加时，较短期公债收益率上涨的速度将快于较长期公债。

德债早盘跟随美国公债走低，因媒体报导称， 美国总统奥巴马可能在短期内任命前财政部长萨默斯出任下一任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席。

日本经济新闻周五报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美联储主席。日经日文版引述未具名消息人士说，奥巴马(的提名决定)已进行至“最后阶段”，倾向于提名萨默斯。日经英文版则称，奥巴马“笃定”最快在下周晚些时候提名萨默斯。纽约时报及华盛顿邮报本月稍早时的报导暗示，奥巴马强烈倾向于选择萨默斯。

德债稍后反弹，因数据显示美国8月零售销售增幅不及预期，而通胀压力仍然不大。