欧元债市：欧元区公债全面上涨，因萨默斯退出美联储主席的角逐

* 萨默斯决定退出美联储主席的角逐

* 意大利公债上涨，因该国政府面临的风险下降

* 葡萄牙公债成为市场焦点，因正评审该国救助计划

路透伦敦9月16日 - 欧元区公债价格周一上涨，此前萨默斯决定退出美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的角逐，市场认为他不主张维持美国目前的超宽松货币政策。

各个评等级别的欧元区公债均上涨，因投资人押注萨默斯退出竞选，使下任美联储主席在明年撤走宽松政策的步伐将快于市场目前预期的风险下降。

另一位美联储主席大热门是现任副主席叶伦，市场认为她比较支持目前的美联储政策，使美联储更快缩减购债和更早升息的机率下降。

德债期货 上升51个跳动点，收报138.50，10年期德债 收益率跌2.8个基点，至1.895%。

美债跑赢德债，使10年期美债较可比德债收益率差收窄5个基点，至87个基点。

较高风险的欧元区二线国家公债在尾盘涨幅多于德债。10年期意大利公债 收益率跌8.6个基点，报4.48%，10年期西班牙公债 收益率跌7个基点，报4.43%。

近几日，意大利政治消息人士称，意大利中右派政党领袖对不支持现政府及进行大选的威胁的立场软化，因担忧此举带来负面反应，民调周一显示，意大利人对前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的党派的支持率落后于中左派政党。

稍早走低的葡萄牙公债 反弹，其收益率跌13个基点，报7.32%。

不过，葡萄牙的状况仍然脆弱，因投资人担忧该国和国际贷款者的关系。

周一到访的欧盟和国际货币基金组织官员与该国新副总理Paulo Portas进行磋商，这是自葡萄牙在2011年接受金援以来首次高层会晤。

Portas表示，葡萄牙可能寻求就该国救助计划下年结束时将获得预防性贷款达成协议，将寻求避免步希腊后尘，需要第二套救助计划。(完)

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