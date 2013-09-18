欧元债市：德债收益率上涨，静待美联储公布是否缩减刺激计划

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
* 美联储预料将公布缩减刺激计划
* 德债收益率上涨，成交量低于均值
* 意大利公债持稳，参议院即将就贝鲁斯柯尼的去留进行投票
路透伦敦9月18日 - 德债收益率周三上涨，市场静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束为期两日政策会议，美联储可能将公布缩减货币刺激计划。
美联储将在1800 GMT公布政策声明。
市场焦点也放在意大利前总理贝鲁斯柯尼在电视上的演说，意大利政治消息人士称，其讲话可能缓和投资人对岌岌可危的意大利执政联盟将被解散的忧虑。
10年期德债 收益率升3个基点，报1.95%，德债期货 收低35跳动点，报137.72。
成交清淡，放大欧洲交易时段的市场波动幅度，因大部份投资人不愿意在美联储声明前对资产配置进行重大调整。
路透数据显示，德债期货 成交量为约500,000口，今年日均值为780,000口。
意大利10年期公债 收益率持稳在4.40%。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
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