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债券 | 2013年 9月 20日 星期五 00:02 BJT

欧元债市：欧债上涨，因美联储意外宣布保持政策不变

* 10年期德债收益率跌至一个月低位

* 标普警告可能下调葡萄牙信贷评等，令葡萄牙公债收益率跌幅受限

路透伦敦9月19日 - 德国10年期公债收益率周四可能创下一年来最大单日跌幅，因欧债全面上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持其货币刺激计划不变，至少短期内是如此。

美联储周三称，财政政策紧缩对经济带来压力，美联储决定维持每月850亿美元购债规模不变，这和市场预期相悖，使原本预计美联储缩减购债计划的投资人措手不及。

在美联储公布声明后，美国公债收益率下跌，各评级欧元区公债收益率也全线下滑。

德债期货 大涨121跳动点，报138.93，10年期德债 收益率跌11个基点，至1.85%，稍早跌至2013年8月中来最低的1.81%。该收益率可能录得2012年9月来最大单日跌幅。

意大利10年期公债 收益率跌7个基点，至4.32%。西班牙10年期公债 收益率跌5个基点，报4.35%。

葡萄牙公债 收益率小跌4个基点，至7.18%，跌幅受限，此前标准普尔警告可能下调葡萄牙信贷评等。标普表示，葡萄牙宪法法院质疑该国减支举措的合法性，标普怀疑葡萄牙回到市场融资的能力。(完)

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