欧元债市：欧债上涨，因美联储意外宣布保持政策不变

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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* 10年期德债收益率跌至一个月低位
* 标普警告可能下调葡萄牙信贷评等，令葡萄牙公债收益率跌幅受限
路透伦敦9月19日 - 德国10年期公债收益率周四可能创下一年来最大单日跌幅，因欧债全面上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持其货币刺激计划不变，至少短期内是如此。
美联储周三称，财政政策紧缩对经济带来压力，美联储决定维持每月850亿美元购债规模不变，这和市场预期相悖，使原本预计美联储缩减购债计划的投资人措手不及。
在美联储公布声明后，美国公债收益率下跌，各评级欧元区公债收益率也全线下滑。
德债期货 大涨121跳动点，报138.93，10年期德债 收益率跌11个基点，至1.85%，稍早跌至2013年8月中来最低的1.81%。该收益率可能录得2012年9月来最大单日跌幅。
意大利10年期公债 收益率跌7个基点，至4.32%。西班牙10年期公债 收益率跌5个基点，报4.35%。
葡萄牙公债 收益率小跌4个基点，至7.18%，跌幅受限，此前标准普尔警告可能下调葡萄牙信贷评等。标普表示，葡萄牙宪法法院质疑该国减支举措的合法性，标普怀疑葡萄牙回到市场融资的能力。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03