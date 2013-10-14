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债券 | 2013年 10月 14日 星期一 16:09 BJT

欧元债市：德债守在三周高点附近，市场仍乐观期待美国债务危机化解

交投料清淡，美国债市逢假期休市。

法国巴黎银行的欧洲利率策略师Patrick Jacq表示：“...市场仍相信...将会达成协议。”

10年期德国公债收益率(殖利率) 日内几无变动，报1.86%，距离上周五所及的近三周高位1.89%不远。德债期货 下跌7个跳动点至139.72。

Jacq预计本周德债收益率在1.85%附近交投，并称美国预算僵局将为投资者提供理由，对欧元区二线国家公债近期涨势进行获利了结。

10年期意大利公债收益率 上升1个基点至4.30%，可比西班牙公债收益率 持平于4.31%。

不过一名交易员称，鉴于市场相信美国在最后时刻达成协议，评级较低债券的下跌幅度将有限。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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