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债券 | 2013年 10月 15日 星期二 01:02 BJT

欧元债市：德债收益率持于三周高位附近，因预期美国达成债务协议

路透伦敦10月14日 - 德国公债收益率周一持于近三周高位，因市场仍对美国解决财政僵局有信心，尽管周末事态并没有进展。

意大利、西班牙、葡萄牙和爱尔兰公债收益率下滑，因预期美国能及时达成上调举债上限，避免灾难性违约，这支撑对较高风险资产的买兴。但美国市场因哥伦布日休市，市场交投清淡，处于区间盘整。

周六，众议院结束美国财政危机的两党谈判破裂，转由参议院领导人磋商，周日参议院的谈判显示进展迹象，但不保证会达成妥协。

美国政府自10月1日开始部分关闭，且预计将在10月17日前触及举债上限。

避险德债期货 收低4个跳动点，报139.75，10年期德债收益率 持稳，报1.86%，略低于上周五触及的三周高位1.89%。

德债期货成交量约20万口，约为今年迄今日均成交量的四分之一，但法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq表示，即便周二美国投资人回场后，德债也不太可能有大的行情。

意大利10年期公债收益率 跌2.6个基点，报4.26%，西班牙10年期公债收益率 跌3个基点，报4.27%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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