欧元债市：德债收益率上升，因美国参议院在最后一刻达成协议

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
* 德债收益率触及近一个月高位，因押注美国达成债务协议
* 德国两年期公债标售需求强劲
* 美国参议院达成协议，德债在盘后交易中无甚反应
路透伦敦10月16日 - 德国公债收益率(殖利率)周三触及近一个月高位，因市场对美国将能够避免违约的预期升温，此前美国参议院同意上调举债上限并重开政府。
参议院民主党领袖里德和参议院共和党领袖麦康奈尔宣布达成两党协议，这将避免美国违约。预计今日稍晚共和党占多数的众议院也将批准该协议。
在协议宣布前，德债期货 结算价跌33个跳动点，报138.91。10年期德债收益率 触及近一个月最高的1.945%。
在协议宣布后，美国10月底至11月初到期的国库券收益率扩大稍早跌幅。
该协议将延长美国举债上限直至2月7日，不过如果国会在明年年初未能采取行动，美国财政部将有工具可以在该日期后仍暂时延长借款。该协议还同意在1月15日前向政府拨款。
德国发售42.4亿欧元两年期公债，认购倍数为2.3，高于上次的1.6。
欧元区其他公债大致持稳。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透上海4月12日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于周四(13日)在深圳证 券交易所招标发行总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限一年和三年，开启深交所发 行政策性金融债先河。 除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债。最近一次招标 在今年3月31日，当日招标的两年和五年期固息债利率为3.78%和3.91%，较上一次交易所发 债已时隔近三年。 深交所本周一(10日)发布了政策性银行金融债券发行与交易试点业务通知，启动该类债 券发行。政策性金融债可作为债券质押式回购的质押券，标准券折扣系数及折算率参照国债 执行。 明日招标两期债为该行今年第三和第四期金融债，具体发行条款如下： 2017年第3/4期金融债 ------------------------------------------ 发行上限 1年：60亿元；3年：40亿元 期限/计息方式 1/3年固息
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