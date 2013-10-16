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债券 | 2013年 10月 17日 星期四 01:26 BJT

欧元债市：德债收益率上升，因美国参议院在最后一刻达成协议

* 德债收益率触及近一个月高位，因押注美国达成债务协议

* 德国两年期公债标售需求强劲

* 美国参议院达成协议，德债在盘后交易中无甚反应

路透伦敦10月16日 - 德国公债收益率(殖利率)周三触及近一个月高位，因市场对美国将能够避免违约的预期升温，此前美国参议院同意上调举债上限并重开政府。

参议院民主党领袖里德和参议院共和党领袖麦康奈尔宣布达成两党协议，这将避免美国违约。预计今日稍晚共和党占多数的众议院也将批准该协议。

在协议宣布前，德债期货 结算价跌33个跳动点，报138.91。10年期德债收益率 触及近一个月最高的1.945%。

在协议宣布后，美国10月底至11月初到期的国库券收益率扩大稍早跌幅。

该协议将延长美国举债上限直至2月7日，不过如果国会在明年年初未能采取行动，美国财政部将有工具可以在该日期后仍暂时延长借款。该协议还同意在1月15日前向政府拨款。

德国发售42.4亿欧元两年期公债，认购倍数为2.3，高于上次的1.6。

欧元区其他公债大致持稳。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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