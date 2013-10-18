欧元债市：德债上涨，因美国债务协议令经济成长前景蒙阴

* 德债上涨，因市场重新评估美国经济成长前景

* 一些分析师预期，美联储将缩减刺激计划的时机推迟

* 对美联储推迟行动的预期支撑欧元区二线国家公债

路透伦敦10月18日 - 德债周五上涨，因市场认为美国的临时债务协议将可能损害全球最大经济体长期经济增长前景，且令美国联邦储备理事会(美联储/FED)在明年前也不会缩减购债。

其他欧元区公债也全线上涨，因市场认为，美联储维持目前刺激计划步伐将有利评级较低的欧元区公债。

美国在最后一刻将举债期限延后至2月7日及向政府拨款至1月中的协议使投资人担忧新一轮政治边缘政策将在新一年交替时开始出现，拖累消费者和企业信心。

德债期货 上涨37跳动点，收报140.05，周四上涨75跳动点。10年期德债 收益率跌4个基点，至1.83%，和美债走势一致，后者触及8月来最低2.54%。

“市场在准备美国经济数据将显示围绕预算争端造成的影响。人气短期有利德债，”Intesa SanPaolo固定收益策略师Chiara Manenti说。

美国下周将恢复发布经济数据，包括关键的就业数据。

许多市场人士预期，无论美国9月就业数据表现如何，德债价格也将上涨。

Sunrise Brokers固定收益研究部主管Gianluca Ziglio说，“即使就业数据强于预期，但市场将对数据持怀疑态度，”因为它反映在美国政府关门前的就业情况。

“市场将考量经济数据较弱而不是较强的倾向，以及押注美联储12月不会缩减购债，在考虑到这些因素，预期未来几周对债市有利。”

Ziglio预计，10年期德债收益率未来几周将下跌15-20个基点。

意大利10年期公债 收益率跌4个基点，报4.17%，西班牙公债 收益率下滑5个基点，报4.26%。(完)

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