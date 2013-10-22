欧元债市：美国就业数据公布后德债期货触及两周高位

* 美国9月非农就业岗位增幅低于预期

* 德债期货触及两周高位，因预计美联储将推迟缩减购债规模

* 其他欧元区公债也上扬

路透伦敦10月22日 - 德债期货周二触及两周高位，之前公布的美国9月非农就业报告低于预期，引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步推迟缩减购债规模的计划。

美国劳工部周二公布的数据显示，美国9月非农就业岗位增加14.8万个(预估为增加18.0万个)。9月失业率为7.2%(预估为7.3%)，创2008年11月以来最低。 数据显示美国经济复苏的动能不及最初预期的强劲。

9月就业数据原定10月4日公布，因政府停运16天而推迟发布。

10月数据原定11月1日公布，现推迟至11月8日，该数据将为美国政治僵局可能对经济造成何种程度的影响提供进一步线索。不过，周二的报告已经改变了市场对美联储何时开始缩减购债规模的预期。

德债期货 收高63个跳动点，报140.54，美国就业报告公布前持平。自上周三美国达成债务协议后已累积上扬超过150个跳动点。

10年期德债收益率 跌5.5个基点，报1.79%。其他欧元区公债收益率也走低，对欧洲央行将增加市场流动性的预期全面提升资产价格。西班牙和意大利10年期公债收益率均回落7个基点，分别报4.21%和4.12%。

对投资者而言，下一波重要数据包括周四出炉的欧元区制造业和服务业PMI数据和周五公布的德国Ifo企业信心指数。(完)

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