欧元债市：德债价格触及三周高位，受美国经济成长疑虑影响

这种潜在的不确定性料将对经济产生不利影响，从而促使美联储推迟实施缩减购债。

美国政府关门之前，外界预计美联储可能在临近今年年底时缩减购债。但从那之后对缩减购债的预期推迟至2014年初，9月就业报告巩固了这种预期。

“对于缩减购债的担忧减弱，”一交易员说。

德债期货 最新上涨11个跳动点至140.65，开盘几分钟后一度触及三周高位140.71。过去一周上涨近2个大点。

10年期德债收益率 降至两周低位1.784%。

11月8日出炉的美国10月非农就业数据，可能给市场提供政治不确定性对美国经济影响的更多线索。但在那之前，关注焦点可能转回欧洲。

欧元区制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将于周四出炉，德国Ifo企业景气判断指数将于周五公布。(完)

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