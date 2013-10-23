欧元债市：德债上涨至三周高位，因忧虑美国经济成长

* 德债延续涨势，因美国非农就业报告疲弱

* 焦点转向即将公布行欧洲企业调查

* 欧元强劲，可能限制德债回落

路透伦敦10月23日 - 德债周三触及三周高位，延续本周涨势，因美国就业数据逊于预期，令投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟缩减购债。

周二数据显示，在美国预算和举债上限陷入政治僵局，导致政府关门16天前，美国经济复苏动能就已弱于预期。

美国在最后一刻达成协议，上调举债上限及重开政府部门，但向政府的拨款只到1月15日，显示2014年初将再一次出现预算争端。

政治不确定性很可能损害美国经济成长，且因此促使美联储推迟缩减每月850亿美元购债计划。

目前市场预期美联储将缩减购债行动推迟至2014年初。

美国9月就业报告巩固这一预期，美联储下周将举行政策会议。

德债期货 上升32跳动点，报140.86，稍早触及三周高位140.91。德债在过去一周累计上升约两个大点。

10年期德债 收益率跌至10月初来最低的1.769%。

30年期德债标售对市场影响有限，因标售价格高于市场价格，缓和对需求减弱的忧虑。

11月8日公布的美国10月就业数据将更能反映美国政治不确定性对经济的影响，在此之前，市场焦点回到欧洲。

交易商将密切留意周四公布的欧元区制造业和服务业PMI，周五出炉的德国Ifo企业信心调查。策略师表示，这些数据都不会令德债大幅下跌。

数据疲弱将暗示欧元区复苏也失去动能，将增强德债的吸引力。但数据强劲可能进一步推高欧元，令欧洲央行放宽政策的风险上升。

“我认为欧元强劲，将令通胀下降更多，使欧洲央行作政策反应的机率上升，”一交易商表示，“这是对德债的潜在支持因素。”(完)

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