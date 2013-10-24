欧元债市：西班牙和意大利公债收益率从五个月低位反弹，因PMI数据疲弱

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
* 欧元区二线公债收益率上升，因区内PMI数据疲弱
* 美国公布PMI数据后，德债期货触及两个月高位
* 部分市场人士臆测，欧洲央行将进一步放宽政策
路透伦敦10月24日 - 西班牙和意大利公债收益率周四从五个月低位反弹，因数据显示，欧元区企业活动增速意外放缓，暗示经济复苏可能失去动能。
德债期货未受欧元区数据影响，但美国制造业成长数据不及预期，一度推动德债期货升至逾两个月最高，因该数据支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟缩减购债至至少明年初的预期。
欧元区10月服务业成长大幅放缓，服务业采购经理人指数(PMI)从9月的52.2降至50.9。市场预期为小增至52.4，且低于接受路透调查的所有33位经济学家的预期。
一项衡量新业务的指标回落至50.2，9月触及27个月高位51.7。
这些数据与中国的Markit/汇丰采购经理人指数形成鲜明的对照，后者9月升至七个月高位。
10年期意大利公债收益率 尾盘上扬3个基点，报4.15%，根据路透数据，周三触及6月初以来最低4.085%。在欧元区PMI指数公布后，随即攀升至4.18%。
10年期西班牙公债收益率 攀升1个基点，报4.15%，市场开盘几分钟后，一度触及5月以来最低4.107%。
市场传言欧洲央行可能会进一步放宽货币政策，疲弱的PMI数据巩固了这一预期，这也扶助支撑区内二线公债。
德债期货 一度触及8月中以来最高141.22，因数据显示，美国制造业成长速度为一年来最慢，且工厂产出自2009年底以来首度萎缩。
不过，德债期货收盘仅小涨1个跳动点，报140.87。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。