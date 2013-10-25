欧元债市：意大利和西班牙公债收益率攀升，因忧虑欧元区经济复苏

* 德国Ifo企业景气指数低于预期，引发市场担忧欧元区复苏

* 西班牙和意大利公债收益率攀升，德债期货接近两个月高位

* 欧洲央行将进一步放宽政策的臆测升温

路透伦敦10月25日 - 意大利和西班牙公债收益率周五攀升，从本周触及的五个月低位进一步反弹，因德国公布的Ifo企业景气指数低于预期，引发市场担忧欧元区经济复苏。

德国10月企业景气指数意外回落，为六个月来首次。

周四公布的欧元区和美国制造业和服务业数据低于预期。

另外，市场预期美国政府本月前两周停运将伤及美国经济成长，这也打压对风险较高资产的需求。

10年期意大利公债收益率 上扬8个基点，报4.22%，脱离周三触及的五个月低位4.085%。

10年期西班牙公债收益率 升2个基点，报4.16%，根据路透数据，收益率周四早盘触及五个月低位4.107%。

德债期货 攀升19个跳动点，收报141.06，接近周四触及的两个月高位141.22。

市场对近期数据转弱的反应受限，因投资者同时还在斟酌央行采取行动的可能性。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周举行政策会议，市场广泛预期联储将推迟缩减购债直至明年初，以减弱政府停运两周对经济造成的冲击。

部分市场人士还预期，欧洲央行将推出新一轮低利率长期贷款操作，以压制市场利率。(完)

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