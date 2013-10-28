欧元债市：德债下滑，美联储本周会议政策决定将受关注

南非政经：总统祖马撤换财长戈尔丹，Gigaba接任
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
因政府关门而延迟至本周公布的美国经济报告，料将支持美联储将维持刺激举措的观点。
这对避险债券和股市等风险较高的资产都有扶助左右。欧洲和亚洲股市周一上涨。
“德债小幅下滑，此前亚洲股市上升。但德债看起来仍得到良好支撑，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。
“市场将淡然看待表现强劲的数据，但如果数据疲弱，市场则会愈发认为美联储明年之前不会缩减购债。”
德债期货 下跌6个跳动点至141.00，脱离上周所及的两个月高位141.22。德国10年期公债收益率 上升0.7个基点至1.76%。
评级较低的欧元区国家公债中，意大利10年期公债收益率 上升1.1个基点至4.23%。十年期西班牙公债收益率持平于4.15%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
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