欧元债市：德债下滑，美联储本周会议政策决定将受关注

因政府关门而延迟至本周公布的美国经济报告，料将支持美联储将维持刺激举措的观点。

这对避险债券和股市等风险较高的资产都有扶助左右。欧洲和亚洲股市周一上涨。

“德债小幅下滑，此前亚洲股市上升。但德债看起来仍得到良好支撑，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。

“市场将淡然看待表现强劲的数据，但如果数据疲弱，市场则会愈发认为美联储明年之前不会缩减购债。”

德债期货 下跌6个跳动点至141.00，脱离上周所及的两个月高位141.22。德国10年期公债收益率 上升0.7个基点至1.76%。

评级较低的欧元区国家公债中，意大利10年期公债收益率 上升1.1个基点至4.23%。十年期西班牙公债收益率持平于4.15%。(完)

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