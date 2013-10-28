欧元债市：西班牙公债收益率下跌，因美联储政策前景支撑较高风险资产

基金产业：美国应税债券基金最新一周流入56亿美元--理柏
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
路透伦敦10月28日 - 西班牙公债收益率周一下跌，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周政策会议上将保持其目前的货币刺激规模，这支持较高风险资产需求。
西班牙公债跑赢意大利公债，后者步履蹒跚，因预期意大利本周将标售多至90亿欧元公债。
西班牙10年期公债收益率 跌6个基点，至4.09%。西班牙央行预期，该国第三季将摆脱持续两年的经济衰退，归因于出口强劲，这也支撑西班牙公债表现，交易商说。
意大利10年期公债收益率 小跌，报4.19%，因市场吸收了该国标售的30亿欧元零票息公债和通膨保值公债，此次标售获稳健需求。
意大利计划周二再标售60亿欧元常规公债。许多市场人士预期，销售将顺利被市场吸纳，受240亿欧元债券到期赎回资金流支撑。
德债期货 升3个跳动点，报141.09，稍早触及两个月高位141.23。10年期德债 收益率持稳在1.75%。
伦敦遭风暴袭击，金融市场成交量全面下跌。周一仅有逾40万口德债期货合约成交，2013年日均值为逾70万口。
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/03/2017 13周和26周期国库券 03/30/2017 04/06/2017 04/04/2017 四周期国库券 04/03/2017 04/06/2017 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债
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