欧元债市：西班牙公债收益率下跌，因美联储政策前景支撑较高风险资产

路透伦敦10月28日 - 西班牙公债收益率周一下跌，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周政策会议上将保持其目前的货币刺激规模，这支持较高风险资产需求。

西班牙公债跑赢意大利公债，后者步履蹒跚，因预期意大利本周将标售多至90亿欧元公债。

西班牙10年期公债收益率 跌6个基点，至4.09%。西班牙央行预期，该国第三季将摆脱持续两年的经济衰退，归因于出口强劲，这也支撑西班牙公债表现，交易商说。

意大利10年期公债收益率 小跌，报4.19%，因市场吸收了该国标售的30亿欧元零票息公债和通膨保值公债，此次标售获稳健需求。

意大利计划周二再标售60亿欧元常规公债。许多市场人士预期，销售将顺利被市场吸纳，受240亿欧元债券到期赎回资金流支撑。

德债期货 升3个跳动点，报141.09，稍早触及两个月高位141.23。10年期德债 收益率持稳在1.75%。

伦敦遭风暴袭击，金融市场成交量全面下跌。周一仅有逾40万口德债期货合约成交，2013年日均值为逾70万口。

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