欧元债市:西班牙公债收益率跌至近六个月低位，受美联储政策前景带动

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
* 美联储周二开始为期两日的会议
* 西班牙和意大利公债收益率下跌，受美联储政策前景带动
* 美联储政策前景也支撑德债
路透伦敦10月29日 - 西班牙公债收益率周二触及近六个月低位，因投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将保持目前货币刺激规模至明年初。
意大利公债收益率也下跌，且德债期货急升至两个月高位，因美联储政策前景支撑各类评级的公债。
美联储开始为期两日的政策会议，这是本月稍早美国预算之争造成政府关门16日以来美联储举行的首次政策会议。
美国政府关门可能拖累该国经济复苏，交易商预期，美联储将保持目前每月850亿美元购债规模至至少明年3月。
西班牙10年期公债 收益率下跌4个基点，至4.05%，为5月初美联储尚未暗示可能在今年缩减货币刺激计划以来的最低位。意大利10年期公债 收益率跌6个基点，报4.14%。
德债期货 升12个跳动点，收报141.27，低于稍早触及的两个月高位141.32。现货10年期德债 收益率跌1个基点，报1.74%。
一些交易商说，即将迎来AAA评级的公债供应，限制德债进一步攀升。
芬兰将标售15亿欧元2018和2042年到期公债。德国周三将标售最多40亿欧元10年期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江