欧元债市:西班牙公债收益率跌至近六个月低位，受美联储政策前景带动

* 美联储周二开始为期两日的会议

* 西班牙和意大利公债收益率下跌，受美联储政策前景带动

* 美联储政策前景也支撑德债

路透伦敦10月29日 - 西班牙公债收益率周二触及近六个月低位，因投资人预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将保持目前货币刺激规模至明年初。

意大利公债收益率也下跌，且德债期货急升至两个月高位，因美联储政策前景支撑各类评级的公债。

美联储开始为期两日的政策会议，这是本月稍早美国预算之争造成政府关门16日以来美联储举行的首次政策会议。

美国政府关门可能拖累该国经济复苏，交易商预期，美联储将保持目前每月850亿美元购债规模至至少明年3月。

西班牙10年期公债 收益率下跌4个基点，至4.05%，为5月初美联储尚未暗示可能在今年缩减货币刺激计划以来的最低位。意大利10年期公债 收益率跌6个基点，报4.14%。

德债期货 升12个跳动点，收报141.27，低于稍早触及的两个月高位141.32。现货10年期德债 收益率跌1个基点，报1.74%。

一些交易商说，即将迎来AAA评级的公债供应，限制德债进一步攀升。

芬兰将标售15亿欧元2018和2042年到期公债。德国周三将标售最多40亿欧元10年期公债。(完)

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