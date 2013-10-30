欧元债市：德债期货升至两个月高位，受美联储维持购债规模前景支撑

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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“美联储不大可能完全放弃缩减购债计划，”德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。
“市场应该已经消化了关于推迟缩减购债计划的大量预期...因此，如果今晚美联储公布政策决议时出现些许获利了结，我们也不会感到意外。”
德债期货 最新上涨22个跳动点，报141.49，为8月以来的高点。10年期德债收益率(殖利率) 跌1.6个基点至1.72%。
在市场的乐观氛围下，德国即将进行的至多40亿欧元10年期公债标售应可获得稳健买需。
西班牙10年期公债收益率 最新下跌2个基点，报4.03%，意大利可比公债收益率 下跌3个基点，报4.12%。意大利也将发售至多60亿欧元的五年期和10年期公债，料将获得良好买需。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜 审校 王翔琼/于春红)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。