欧元债市：多数欧元区公债上涨，受助于美联储政策前景

* 德国和意大利公债标售得到强劲需求

* 美联储料维持目前刺激规模至2014年

* 欧洲央行政策前景也支撑欧元区公债

路透伦敦10月30日 - 多数欧元区公债周三上涨，德国和意大利公债标售得到强劲需求，因投资人押注美联储将在今日稍晚公布维持货币刺激规模不变。

德债期货触及两个月新高，市场上涨，因臆测美联储将维持目前购债进度，以支撑受美国政府关门拖累的经济。

近期一系列美国经济数据良莠不齐，使许多市场人士认为美联储将维持每月850亿美元购债规模直至至少明年初。

德债期货 收升58个跳动点，报141.85，在收盘前几分钟触及8月来最高的141.88。10年期德债 收益率跌5个基点，报1.69%。

稍早，德国标售34亿欧元10年期德债，投标倍数为1.7，高于上月上次标售的1.3，此为投资人认为德债可能继续上涨的迹象。

市场臆测欧洲央行将进一步放宽货币政策以支撑受欧元走强威胁的脆弱的经济复苏，且抑制因欧元体系过量流动性下降使货币市场利率上升的势头。这臆测使各个评级的欧元区公债全线得到支撑。

意大利10年期 公债收益率升4个基点，报4.18%，因市场消化了意大利公债供应。西班牙10年期公债 收益率持平在4.06%。在欧元区公债收益率中，只有意大利和葡萄牙公债收益率上升。(完)

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