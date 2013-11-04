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债券 | 2013年 11月 5日 星期二 01:53 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率触及六个月低位，因惠誉上调西班牙展望

* 惠誉将西班牙展望从负面上调至稳定

* 对欧洲央行放宽政策的臆测支撑欧元区公债

路透伦敦11月4日 - 西班牙10年期公债收益率周一触及六个月低位，此前惠誉上调西班牙展望，对欧洲央行本周可能暗示再次放宽政策的押注正支撑欧债市场。

惠誉周五将西班牙债信评级展望从负面调升至稳定，并确认“BBB”评级，称由于该国在削减赤字方面取得进展、较预期更早恢复经济增长并且出台经济改革措施。

在西班牙宣布周四出售30-40亿欧元2018年，2023年和2026年到期公债的计划后，投资人随即就获利了结，为即将进行的新债标售预留资金空间。

西班牙10年期公债 收益率周一持平在4.02%，稍早一度跌至3.961%。

调查显示欧元区10月制造业活动扩张速度快于预期，并未能改变投资人对欧洲央行可能减息的观点，因法国制造业活动萎缩损害复苏力道。

在核心市场，德债期货 升4个跳动点，报141.89，上周四触及142.32的两个月高位。10年期德债期货收益率下跌1个基点，报1.68%，荷兰，法国和奥地利公债收益率也下滑。(完)

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