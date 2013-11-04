欧元债市：西班牙公债收益率触及六个月低位，因惠誉上调西班牙展望

全球经济：IMF认为今年前景比2016年更为乐观
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
* 惠誉将西班牙展望从负面上调至稳定
* 对欧洲央行放宽政策的臆测支撑欧元区公债
路透伦敦11月4日 - 西班牙10年期公债收益率周一触及六个月低位，此前惠誉上调西班牙展望，对欧洲央行本周可能暗示再次放宽政策的押注正支撑欧债市场。
惠誉周五将西班牙债信评级展望从负面调升至稳定，并确认“BBB”评级，称由于该国在削减赤字方面取得进展、较预期更早恢复经济增长并且出台经济改革措施。
在西班牙宣布周四出售30-40亿欧元2018年，2023年和2026年到期公债的计划后，投资人随即就获利了结，为即将进行的新债标售预留资金空间。
西班牙10年期公债 收益率周一持平在4.02%，稍早一度跌至3.961%。
调查显示欧元区10月制造业活动扩张速度快于预期，并未能改变投资人对欧洲央行可能减息的观点，因法国制造业活动萎缩损害复苏力道。
在核心市场，德债期货 升4个跳动点，报141.89，上周四触及142.32的两个月高位。10年期德债期货收益率下跌1个基点，报1.68%，荷兰，法国和奥地利公债收益率也下滑。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一表示，IMF认为今年和明年全球经济前景较2016年更为乐观，但对近期之后的情况仍有顾虑。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券
* 投资人担心欧洲、叙利亚和朝鲜局势发展 * 美国标售240亿美元三年期公债，投标倍数为2009年来最低 * 美联储可以在年底前开始缩表-布拉德 * 美联储主席叶伦将在密歇根大学发表讲话 路透纽约4月10日 - 美国公债收益率周一下滑，因投资人对法国总统 大选感到紧张，并担心朝鲜局势，以及美国和叙利亚紧张关系，这些都支 撑了对美国公债的避险需求。 另一方面，分析师表示，本周有犹太逾越节和耶稣受难日假期，交投 减少，可能压制对560亿美元附息公债标售的需求。 “地缘政治担忧带动了一些避险买盘，”Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师Guy LeBas称。 周一发布的民调显示，4月23日法国总统大选首轮角逐战况将紧张， 反对欧盟、反对移民的法国极右翼民族阵线候选人勒庞和中间派候选人马 克龙领先。民调显示，马克龙将在5月7日的第二轮大选中击败勒庞。 勒庞获胜的可能性令投资人担心欧元区第二大经济体－法国可能会退 出欧元区。 中东情势方