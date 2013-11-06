欧元债市：意大利公债收益率持于五个月低位附近，之前标售创纪录公债

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
* 意大利公债标售规模创逾220亿欧元的新纪录
* 意大利今年的融资目标已完成近95%
* 欧洲央行周四举行政策会议
路透伦敦11月6日 - 意大利公债收益率周三持于五个月低位附近，之前该国进行的通膨保值公债标售获创纪录需求，使该国年内剩余时间的融资需求减少。
意大利今日售出略高于220亿欧元的四年期公债 ，为欧洲国家迄今为止规模最大的单一公债标售，使财政部较原计划提前超过两天结束了此次标售。
其他欧元区二线公债方面，评级为垃圾级的葡萄牙公债收益率降至五个月最低。
10年期意大利公债收益率 持平在4.18%，稍早跌至4.13%，距离周一触及的五个月低位4.07%不远。
10年期西班牙公债收益率 上扬1.8个基点，报4.13%。
今日的公债标售结束后，意大利财政部已完成近95%的年度融资目标分析师表示，此次标售的成功使财政部得以在今年剩余时间削减标售规模。
德债期货 收跌1个跳动点，报141.15，日高为141.44。
欧洲央行将于周四举行政策会议。一项路透调查显示，24位受访交易员中只有一位预计央行将降息。
葡萄牙10年期公债收益率 跌20个基点，报5.942%，为6月初以来最低，不过，市场交投清淡，使价格波幅被放大。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
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