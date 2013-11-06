欧元债市：意大利公债收益率持于五个月低位附近，之前标售创纪录公债

* 意大利公债标售规模创逾220亿欧元的新纪录

* 意大利今年的融资目标已完成近95%

* 欧洲央行周四举行政策会议

路透伦敦11月6日 - 意大利公债收益率周三持于五个月低位附近，之前该国进行的通膨保值公债标售获创纪录需求，使该国年内剩余时间的融资需求减少。

意大利今日售出略高于220亿欧元的四年期公债 ，为欧洲国家迄今为止规模最大的单一公债标售，使财政部较原计划提前超过两天结束了此次标售。

其他欧元区二线公债方面，评级为垃圾级的葡萄牙公债收益率降至五个月最低。

10年期意大利公债收益率 持平在4.18%，稍早跌至4.13%，距离周一触及的五个月低位4.07%不远。

10年期西班牙公债收益率 上扬1.8个基点，报4.13%。

今日的公债标售结束后，意大利财政部已完成近95%的年度融资目标分析师表示，此次标售的成功使财政部得以在今年剩余时间削减标售规模。

德债期货 收跌1个跳动点，报141.15，日高为141.44。

欧洲央行将于周四举行政策会议。一项路透调查显示，24位受访交易员中只有一位预计央行将降息。

葡萄牙10年期公债收益率 跌20个基点，报5.942%，为6月初以来最低，不过，市场交投清淡，使价格波幅被放大。(完)

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