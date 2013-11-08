欧元债市：德债触及两周低点，美国就业数据强劲令ECB降息引发的升势降温

背景资料：中国人民银行二季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
* 美国就业数据优于预期打压欧元区公债
* 欧洲央行降息后的债市升势消退
* 美国/德国公债收益率差扩阔至两个月最宽
路透伦敦11月8日 - 德债期货周五触及两周低点，因美国公布的就业数据意外强劲，未受美国政府部分关门影响，令投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前缩减刺激措施。
美国公布，10月非农就业岗位增加20.4万，路透访查的分析师预估为12.5万，数据公布后，欧洲央行(ECB)昨日降息引发的欧元区公债升势逆转。
德债期货 一度大跌近一个大点，至140.87，为10月25日来最低，德国10年期公债收益率 升7个基点，报1.76%。
德债表现超过美国公债，美债较德债收益率差扩阔至两个月最宽的约100个基点，因美国数据凸显欧洲央行和美联储货币政策差异。
“同昨日美国公布的第三季GDP数据一道，今天的美国就业数据显示美国经济对政府关门免疫力颇强，因此美联储在明年3月前可能开始缩减购债的风险增加，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。
其他欧元区公债也大跌，标普周二晚下调法国主权评等一个级距至AA，但对法国公债的影响不大。
法国10年期公债收益率 升6个基点，报2.23%，荷兰10年期公债收益率 升6个基点，报2.10%，比利时10年期公债收益率 升5个基点，报2.47%。
10年期意大利公债收益率 升6个基点，报4.15%，10年期西班牙公债收益率 升6个基点，报4.13%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
1、以下为中国人民银行2017年第二季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 4月7日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月6日 -- -- -- -- -- -- -- 1,900 4月5日 -- -- -- -- -- -- -- 2,000 4月1日 -- -- -- -- -- --
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/10 28 2.65% 100 2017/4/11 28 2.65% 200
路透上海4月7日 - 路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年 一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896 亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。 同口径债券托管方面，中债登和上清所今年一季度共净减少企业信用债托管2,147亿元 ，期末余额为121,375亿元；2016年一季度则为净增6,245亿元。 受市场波动剧烈影响，3月共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额 总计781.4亿元，此前两个月取消或推迟发行规模分别为239.5亿元和258亿元。 以下为2017年和2016年一季度非金融企业信用债发行明细(金额单位：亿元)： 项 目 2017年一季 2016年一季 增 减 度 度 超短期融资券 4,142 7,605 -3,