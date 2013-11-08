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债券 | 2013年 11月 9日 星期六 01:31 BJT

欧元债市：德债触及两周低点，美国就业数据强劲令ECB降息引发的升势降温

* 美国就业数据优于预期打压欧元区公债

* 欧洲央行降息后的债市升势消退

* 美国/德国公债收益率差扩阔至两个月最宽

路透伦敦11月8日 - 德债期货周五触及两周低点，因美国公布的就业数据意外强劲，未受美国政府部分关门影响，令投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前缩减刺激措施。

美国公布，10月非农就业岗位增加20.4万，路透访查的分析师预估为12.5万，数据公布后，欧洲央行(ECB)昨日降息引发的欧元区公债升势逆转。

德债期货 一度大跌近一个大点，至140.87，为10月25日来最低，德国10年期公债收益率 升7个基点，报1.76%。

德债表现超过美国公债，美债较德债收益率差扩阔至两个月最宽的约100个基点，因美国数据凸显欧洲央行和美联储货币政策差异。

“同昨日美国公布的第三季GDP数据一道，今天的美国就业数据显示美国经济对政府关门免疫力颇强，因此美联储在明年3月前可能开始缩减购债的风险增加，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。

其他欧元区公债也大跌，标普周二晚下调法国主权评等一个级距至AA，但对法国公债的影响不大。

法国10年期公债收益率 升6个基点，报2.23%，荷兰10年期公债收益率 升6个基点，报2.10%，比利时10年期公债收益率 升5个基点，报2.47%。

10年期意大利公债收益率 升6个基点，报4.15%，10年期西班牙公债收益率 升6个基点，报4.13%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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