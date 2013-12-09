欧元债市：西班牙和意大利公债上扬，受欧洲央行政策立场带动

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 欧洲央行政策立场支撑较高收益公债
* 西班牙和意大利已经完成今年融资计划
* 意大利在上月成功进行债务交换后，计划回购
路透伦敦12月9日 - 西班牙和意大利公债周一上涨，因欧洲央行极度宽松的政策前景以及融资环境令人满意，吸引投资人投入较高收益公债。
尽管上周欧洲央行没有暗示很快会进一步放宽货币政策，令部分投资人失望，但德国央行总裁暨欧洲央行管委会成员魏德曼的讲话强调了欧洲央行的宽松政策立场。
魏德曼周日对一意大利报纸表示，欧洲央行拥有对抗通胀过度放缓的工具，且必要时将会采取行动。
交易商警告，成交不振令债市走势被放大。有交易商指有国内外的投资人由短债转投中期债券。
交易商称，有迹象显示许多投资人已经放弃了欧洲央行马上放宽货币政策的预期，但仍认为央行的政策将保持宽松一段长时间。
西班牙和意大利五年期公债跑赢较短期和较长期公债，其收益率均下滑7基点，分别报2.73%和2.71%。
德国等其他较低收益欧元区公债持稳，而较低评等的葡萄牙公债收益率上升。
意大利财政部周二将回购2014年12月及2015年9月到期的浮动利率债券(CCT)、2015年3月及2015年4月到期的固息债券、2017年9月到期的与欧元区通胀挂钩的通膨保值债券。
意大利和西班牙均已完成今年的融资目标。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。