欧元债市：两年期德债收益率上扬，跟随短期利率升势

* 货币市场利率攀升推高短期德债收益率

* 德国标售44亿欧元两年期公债

* 比利时公债表现出众，之前该国削减了2014年借贷计划

路透伦敦12月11日 - 两年期德债收益率周三上扬，跟随短期借贷利率的近期升势，因货币市场流动性收紧，以及投资者吸收新债供应。

短期货币市场利率近期节节攀升，因银行偿还欧洲央行在欧元区债务危机最严重时期为其提供的长期贷款。

两年期德债收益率 上扬2.2个基点，报0.22%，两年期德债表现不及其他年期的德债。

短期德债承压，因有迹象显示货币市场流动性在年底前收紧。欧元计价的银行间借贷利率周三触及新高，因欧洲央行将在短期内采取行动逆转货币市场过剩流动性减少局面的预期消退。

德国今日标售43.8亿欧元两年期德债也令债市承压。此次标售的投标倍数为1.7，11月进行的同类标售的投标倍数为2.2，尽管当时公债的收益率低于目前的水平。

德债期货 上扬13个跳动点，收报140.30。10年期德债收益率 回落2个基点，报1.82%，从上周触及的七周高位1.89%回落。

其他欧元区公债也呈区间走势，投资者不愿在12月17-18日美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策会议前大举押注。周一接受路透调查的多数经济学家仍预计，美联储将在3月开始缩减购债，但调查还显示，部分经济学家对联储提前行动的预期升温。

美国国会两党周二达成预算协议也为缩减购债扫除了一个障碍。

比利时公债表现强于其他高评等欧元区公债，因该国周二表示，明年计划减少长债发行。

10年期比利时公债收益率 跌3个基点，报2.41%。(完)

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