欧元债市：西班牙公债表现相对落后，市场为周四标售预留空间

* 周四标售前西班牙公债跑输区内其他公债

* 在美联储政策决定公布前，欧元区公债呈区间波动

* 对于缩减购债讨论而言，美国通胀数据非决定性因素

路透伦敦12月17日 - 西班牙公债周二表现不及其他欧元区公债，因投资者在年底清淡交投中为周四的标售预留空间。

西班牙计划在周四标售15亿和25亿欧元2018年和2023年到期的公债。该国已经实现了今年的融资目标，因本月稍早进行的公债标售获强劲需求。

10年期西班牙公债收益率(殖利率) 上扬3.1个基点，报4.11%。五年期公债收益率 攀升3.7个基点，报2.71%。同期意大利公债收益率分别为持平在4.05%和2.63%。

与之相对照，希腊公债收益率走低，因本周该国获得了10亿欧元的国际救助贷款。10年期希腊公债收益率 回落6.3个基点，报8.80%。

近几周，欧元区公债呈区间波动，投资者静观美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在本月会议上决定开始缩减购债。美联储从周二开始举行为期两天的会议，周三会议结束后将发布政策声明。

今日稍早公布的数据显示，美国通胀仍相当温和。物价增幅偏低是美联储决策者迟迟不愿采取行动的原因之一。

德国10年期公债收益率近期触及七周高位，因臆测美联储将最早在本月开始缩减购债。10年期德债收益率 今日持稳在1.83%，陷于本月1.70%-1.89%的区间内。

由于市场注意力牢牢锁定在美联储政策会议上，德国ZEW经济景气判断指数触及近八年高位的好消息也未能在欧元区债市掀起任何波澜。

德债期货 收报140.29，日内上扬4个跳动点。(完)

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