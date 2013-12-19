欧元债市：美联储声明推高德债收益率，但利率指引缓和冲击

* 美联储宣布缩减购债后，高评级欧元区公债跟随美国公债走低
* 美联储利率指引更加温和，缓解了缩减购债对市场造成的冲击
* 区内二线公债未受联储声明影响
路透伦敦12月19日 - 德国公债收益率周四持于七周高位附近，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布缩减资产购买规模，但承诺将在较之前暗示更长时间内保持低利率，以缓解缩减购债对市场造成的冲击。
美联储主席贝南克称，将每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元，且可能继续稳步缩减购债，暗示大规模量化宽松(QE)计划可能在2014年底前结束。
他还表示，可能在失业率降至6.5%之下后相当长的一段时间内维持联邦基金利率在0-0.25%，尤其是如果通胀保持在2%之下。
10年期德债收益率 攀升2.5个基点，报1.87%，接近本月稍早触及的七周高位1.89%。德债期货 跌34个跳动点，结算价为139.80。
德债跟随美国公债市场走低。
ING策略师Alessandro Giansanti预计，美国10年期公债收益率将在未来三月内触及3%，当前为2.93%。德债收益率测试2%。
他称，美国公债较可比德债收益率差可望攀升至120个基点，目前约106个基点，因美国经济复苏将快于欧洲，欧洲央行将保持宽松的货币政策。
评级较低的欧元区公债对于美联储宣布缩减购债适应良好。10年期意大利公债收益率 持平在4.08%。10年期西班牙公债收益率 下跌2.3个基点，报4.13%。 (完)
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(编译 母红; 审校 张明钧)