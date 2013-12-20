欧元债市：德债收益率触及10月中以来最高，因美国GDP数据强劲

路透伦敦12月20日 - 德债收益率周五触及10月中以来最高，因美国第三季国内生产总值(GDP)终值被上修，巩固了在本周宣布小幅缩减购债规模后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将稳步撤走刺激计划的预期。

美国商务部美周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%，创下2011年第四季以来最高升幅，市场预估为增长3.6%，前值为增长3.6%。

尽管美联储通过进一步明确前瞻性指引来缓解缩减购债决定对市场造成的冲击，但此举仍有十分重大的历史性意义，因为这是联储向撤走刺激举措迈出的第一步。正是由于刺激举措的支持，金融系统避免了在危机期间崩溃的厄运。

10年期德国公债收益率 盘中升至10月中以来最高1.906%，尾盘上扬2.4个基点，报1.90%。

五年期德债收益率 也触及10月中以来最高0.91%。

五年期公债表现不及其他年期的德债，跟随可比美国公债的颓势，部分分析师称，五年期公债表现脆弱，是因它落在在美联储前瞻性指引覆盖的时间范围外。

美联储周三一改之前的承诺，称可能在失业率降至6.5%后相当长一段时间内保持利率在近零水准，尤其是如果通胀预期仍然低于目标水平。联储之前曾表示，将保持利率在低位至少到失业率触及6.5%的水平。

期货交易商押注，美联储在2015年9月前不会升息。

分析师预计，标准普尔调降欧盟信用评级不会对公债市场造成大的冲击。

标准普尔周五将欧盟的评等从AAA调降至AA+，称预算协商的紧张气氛加剧。

意大利和西班牙10年期公债收益率 均上扬4个基点，分别报4.12%和4.17%。(完)

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