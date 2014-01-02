欧元债市：意大利和西班牙较可比德债利差降至2011年中来最低

* PMI数据令意大利和西班牙较可比德债利差收窄

* 德债收益率触及2013年9月来最高

* 分析师预计美债/德债收益率差可能进一步扩阔

路透伦敦1月2日 - 意大利和西班牙公债较可比德债利差周四降至2011年中来最低，此前两国公布的制造业调查胜预期。

尽管欧元区整体制造业采购经理人指数(PMI)符合路透调查的预估结果，显示制造业以两年半最快速度成长，但西班牙和意大利的数据有惊喜。

“意大利和西班牙的PMI优于预期，投资人将资金撤出核心公债，转投二线公债，”Rabobank市场分析师Emile Cardon表示。

“投资人自问：在意大利和西班牙公债我可以得到两倍的收益，干嘛要投资德债？”

圣诞和新年假期后的成交清淡令走势被放大。

数据扶助西班牙10年期公债 较可比德债 利差收窄18个基点，报205基点，意大利/德债收益率差收窄12个基点，报204基点。

德国10年期公债收益率升1.5个基点，报1.94%，稍早一度触及9月来最高的1.969%，德债期货 跌5个跳动点，结算价报139.12。

交投仍疏落，德债期货市场今日约成交27.3万口，去年日均值为68万。

DZ Bank策略师Christian Lenk预计欧洲央行短期内不会有所行动，仍将持温和的政策基调，导致德债和美国公债收益率差进一步扩阔。(完)

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