欧元债市：意大利和西班牙较可比德债利差降至2011年中来最低

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
* PMI数据令意大利和西班牙较可比德债利差收窄
* 德债收益率触及2013年9月来最高
* 分析师预计美债/德债收益率差可能进一步扩阔
路透伦敦1月2日 - 意大利和西班牙公债较可比德债利差周四降至2011年中来最低，此前两国公布的制造业调查胜预期。
尽管欧元区整体制造业采购经理人指数(PMI)符合路透调查的预估结果，显示制造业以两年半最快速度成长，但西班牙和意大利的数据有惊喜。
“意大利和西班牙的PMI优于预期，投资人将资金撤出核心公债，转投二线公债，”Rabobank市场分析师Emile Cardon表示。
“投资人自问：在意大利和西班牙公债我可以得到两倍的收益，干嘛要投资德债？”
圣诞和新年假期后的成交清淡令走势被放大。
数据扶助西班牙10年期公债 较可比德债 利差收窄18个基点，报205基点，意大利/德债收益率差收窄12个基点，报204基点。
德国10年期公债收益率升1.5个基点，报1.94%，稍早一度触及9月来最高的1.969%，德债期货 跌5个跳动点，结算价报139.12。
交投仍疏落，德债期货市场今日约成交27.3万口，去年日均值为68万。
DZ Bank策略师Christian Lenk预计欧洲央行短期内不会有所行动，仍将持温和的政策基调，导致德债和美国公债收益率差进一步扩阔。(完)
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路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货