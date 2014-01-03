欧元债市：较低评等欧元区公债上扬，因经济数据改善

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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* 西班牙和意大利公债较可比德债收益率差跌至200个基点之下
* 西班牙失业数据公布了经济前景改善的观点
* 葡萄牙公债收益率回落，因总统支持预算计划
路透伦敦1月3日 - 较低评等欧元区公债周五上扬，因西班牙失业率回落，和葡萄牙总统支持政府提出的2014年预算计划的行动进一步表明，该地区正在走出危机。
西班牙12月失业人数骤降2.24%，为史上同期最大跌幅，且为该数据开始编制以来的第二大月度跌幅。
葡萄牙总统周四晚些时候表示，已收到法律建议，认为2014年预算并未违宪，不计划像去年那样将预算送交宪法法院裁决。
10年期西班牙较可比德债的收益率差跌至200个基点之下，为2011年5月来首次。葡萄牙10年期公债较可比德债收益率差收窄至约375个基点，为2011年2月以来最窄。
西班牙10年期公债收益率 回落8个基点，报3.90%。葡萄牙10年期公债收益率 下跌17个基点，报5.70%。意大利、爱尔兰和希腊公债收益率也走低。其他欧元区公债收益率持平。
最高评级的核心公债以更为谨慎的基调开始今年的交易。
尽管预计欧洲央行将减持温和的货币政策立场，但分析师预计德债收益率有进一步攀升的空间，因主要经济体复苏，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)已开始缩减刺激规模。
德债期货 收跌3个跳动点，报139.09。10年期德债收益率 持平在1.94%，徘徊在9月以来最高水平附近。
成交仍然清淡，欧洲时段成交量不到25万口，远低于去年日成交均值68万口。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 李军)
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