欧元债市：德债上涨，受助于全球服务业数据好坏不一

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 中国和美国服务业数据弱于预期
* 一些欧元区国家服务业数据疲弱
路透伦敦1月6日 - 德债周一上涨，因美国，中国和一些欧元区国家的服务业活动数据弱于预期，给投资人买入避险公债的藉口。
美国12月服务业增长步伐意外连续第二个月放缓，ISM-12月非制造业指数从11月的53.9下降至53，远低于路透预估的54.5。
中国服务业活动大幅放缓，一些欧元区国家服务业活动加速，但如意大利和法国等大型经济体的服务业活动则迟滞。
德债期货 收高45个跳动点，报139.54，10年期德债 收益率跌3.6个基点，报1.91%。
“我们看到服务业数据令人有点失望，特别是美国，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringe分析师Ralf Umlauf说。
不过，尽管持谨慎态度，但他表示，较弱的服务业数据不会动摇对全球经济增长今年加速的广泛预期。
近期欧元区数据确实有所改善。意大利和西班牙12月制造业活动优于预期，而西班牙失业率也下跌。
西班牙公债表现尤为突出，采购经理人指数(PMI)调查显示，12月西班牙服务业增长速度为六年半来最快。
10年期西班牙公债 收益率持稳在3.91%，意大利10年期公债 收益率持稳在3.93%。
西班牙计划在周四透过标售五年期新债和续发14年期公债获取最多50亿欧元，此轮公债标售规模将可能为约一年来最大。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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