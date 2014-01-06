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债券 | 2014年 1月 7日 星期二 01:33 BJT

欧元债市：德债上涨，受助于全球服务业数据好坏不一

* 中国和美国服务业数据弱于预期

* 一些欧元区国家服务业数据疲弱

路透伦敦1月6日 - 德债周一上涨，因美国，中国和一些欧元区国家的服务业活动数据弱于预期，给投资人买入避险公债的藉口。

美国12月服务业增长步伐意外连续第二个月放缓，ISM-12月非制造业指数从11月的53.9下降至53，远低于路透预估的54.5。

中国服务业活动大幅放缓，一些欧元区国家服务业活动加速，但如意大利和法国等大型经济体的服务业活动则迟滞。

德债期货 收高45个跳动点，报139.54，10年期德债 收益率跌3.6个基点，报1.91%。

“我们看到服务业数据令人有点失望，特别是美国，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringe分析师Ralf Umlauf说。

不过，尽管持谨慎态度，但他表示，较弱的服务业数据不会动摇对全球经济增长今年加速的广泛预期。

近期欧元区数据确实有所改善。意大利和西班牙12月制造业活动优于预期，而西班牙失业率也下跌。

西班牙公债表现尤为突出，采购经理人指数(PMI)调查显示，12月西班牙服务业增长速度为六年半来最快。

10年期西班牙公债 收益率持稳在3.91%，意大利10年期公债 收益率持稳在3.93%。

西班牙计划在周四透过标售五年期新债和续发14年期公债获取最多50亿欧元，此轮公债标售规模将可能为约一年来最大。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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