欧元债市：爱尔兰公债收益率触及八年低位，因公债银团销售吸引大量需求

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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* 爱尔兰进行救助计划结束后的首次公债销售，获强劲需求
* 爱尔兰10年期公债收益率跌至八年低位
* 标售提振了对其他较低评级公债的胃纳
路透伦敦1月7日 - 爱尔兰10年期公债收益率周二重挫至八年低位，因该国今日进行的结束国际救助后的首次公债销售获强劲需求。
爱尔兰的债务管理机构表示，在新10年期公债的银团销售中，投资者的投标规模超过140亿欧元，为37.5亿欧元最终发行规模的近四倍。
分析师称，今日的交易最终证实，投资者相信爱尔兰将在没有援助的情况下从地产市场崩溃中复苏。该国刚刚结束2010年开始的、规模达850亿美元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助。
今日的公债销售还全面提振了对其他评级较低公债的需求，这些公债今年已经因经济数据改善而得益，尤其是西班牙公债。
爱尔兰10年期公债收益率 跌至3.27%，根据路透历史数据，为八年来最低，10年期爱尔兰和德国公债收益率差收窄至2010年4月以来最窄137个基点，与可比英国公债的收益率差触及2010年3月以来最低。
其他欧元区二线公债收益率也走低。10年期希腊公债收益率 回落近40个基点，至2010年6月以来最低7.83%。10年期葡萄牙公债收益率 下挫16个基点，报2013年5月以来最低5.42%。
10年期西班牙公债收益率 下跌逾10个基点，至2009年12月以来最低3.798%。10年期意大利公债收益率 挫5个基点，报3.88%。
最高评级的10年期德债收益率 回落2个基点，报1.89%。(完)
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