欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至约七个月低位，因评等展望可能被上调

* 葡萄牙评级展望被上调的希望点燃对该国公债的需求

* 穆迪将在今日晚些时候公布葡萄牙评级调整决定，标普的决定将在1月17日公布

路透伦敦1月10日 - 葡萄牙公债收益率周五跌至七个月低位附近，之前该国进行今年首批公债发售获强劲需求，且穆迪可能在今日稍后上调葡萄牙评等展望。

备受关注的美国非农就业报告显示，12月就业岗位增幅远逊于预期，但投资者将其归因于寒冷天气，葡萄牙公债等风险较大，收益率较高的资产持坚。

穆迪将在周五收盘后公布葡萄牙评等调整决定。一项新监管规定要求评级机构提前公布评等发布的时间。今日稍早，标普确认德国AAA评等。

标普将于1月17日发布对葡萄牙评等的评估结果。尽管很多市场人士称，评级机构将葡萄牙评等从“垃圾级”上调的可能性不大，但他们预计，穆迪和标普可能会上调葡萄牙评等展望。穆迪目前对葡萄牙的评等为Ba3，标普为BB。

评级展望被上调的前景，加之欧洲央行周四确认将保持超宽松货币政策，点燃对欧元区高收益公债的需求，使葡萄牙、爱尔兰和西班牙本周进行的2014年首轮公债发售得以成功完成。

葡萄牙10年前公债收益率 跌3个基点，报5.396%，在今年累计下跌70个基点后市场稍作喘息，且静待穆迪的评等调整决定。分析师预计该国公债收益率有进一步下行的空间。

今日公布的数据显示，美国12月就业岗位增幅为近三年来最低。数据公布后，葡萄牙公债几无变动。10年期德债收益率 急跌6个基点，报1.85%，尽管跌幅较大，但只使德债收益率差回落至12月中的水平。(完)

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