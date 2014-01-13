欧元债市：意大利公债收率跌向八个月低位，因公债标售顺利完成

* 意大利标售82亿欧元三个年期的公债

* 大量公债到期偿还资金流入欧元区债市

* 核心公债到期偿还资金被重新投入二线公债

路透伦敦1月13日 - 意大利公债收益率周一跌向八个月低位，因该国今日进行的公债标售顺利完成，反应全球成长前景乐观，以及预期大量欧元区公债到期偿还资金将被重新投入评等较低国家的公债。

意大利标售82亿欧元2016、2021和2028年到期公债，标售中三年以上年期的公债的融资成本降至欧元面世以来的低位，但需求不及之前的标售强劲。

分析师称需求降低主要是因收益率处于纪录低位，今日的标售使意大利成为继爱尔兰、葡萄牙和西班牙之后，又一个成功进行今年首批公债标售的欧元区国家。

意大利10年期公债收益率 尾盘回落2个基点，报3.90%，距离上周触及的八个月低位3.84%不远，与可比德债收益率差违约207个基点。

花旗策略师Alessandro Tentori预计，到年底，意大利10年期公债收益率与可比德债收益率溢价将降至175个基点，不过他指出，到12月之前，收益率差不会“直线回落”。

意大利公债并未出现常见的标售前价格回落的局面。通常情况下，投资者在标售前抛售部分公债，为新债发行预留空间。

主要原因是有大量公债到期偿还本息。德国、法国和爱尔兰本周将到期偿还逾500亿欧元的本息，这些资金预计将重新投入区内债市。

巴克莱数据显示，这是自2008年以来首次出现1月份区内公债到期偿还本息超过了预期的供应规模。1月份两者之差为100亿欧元，2013年为负230亿欧元。

不过，分析师称成长预期是支撑二线公债的主要因素。

巴克莱称，预计下月欧元区公债供应将超过到期偿还本息。供应为800亿欧元，而到期回笼资金为约140亿欧元。

德债延续周五涨势，德债期货 上扬40个跳动点，至140.65。10年期德债收益率 回落3个基点，报1.85%。(完)

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