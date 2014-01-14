欧元债市：公债标售前西班牙公债收益率走低，因成长前景改善

* 在周四公债标售前，数据支撑西班牙公债

* 比利时公债表现略强于其他区内公债，因10年期公债发售需求强劲

路透伦敦1月14日 - 西班牙公债收益率周二走低，因数据显示该国第四季经济成长步伐为2008年以来最快，在本周稍后新债供应前支撑公债需求。

西班牙计划在周四进行的公债标售中发行多达55亿欧元的公债，上周超计划发行了53亿欧元的五年和15年期公债。

10年期西班牙公债收益率 回落1个基点，至3.83%。上周触及3.8%之下的四年低位。分析师称，公债收益率在周四标售前持续走低是重大成果。

西班牙经济部长周一晚些时候表示，去年第四季该国经济可能成长约0.3%。这是西班牙经济连续第三个季度扩张，显示欧元区第四大经济体经济复苏的步伐快于最初的预期。

分析师称，今年欧元区各国加快了发债进程，发债规模也扩大。如果各国保持目前的发债速度，可能导致市场消化不良，从而使部分二线公债的涨势放缓或暂停，但不会出现债市大幅走软的局面。

对新债的需求仍然强劲。比利时透过银团销售发行50亿欧元新10年期公债，需求接近较目标规模翻番。

比利时公债表现稍强于其他欧元区公债，因该国10年期公债发行获强劲需求。

10年期比利时公债收益率 跌3个基点，报2.44%。10年期德债收益率 日内持平在1.82%。(完)

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