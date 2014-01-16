欧元债市：葡萄牙公债收益率挫至三年半低点，预计标普将上调其评等展望

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* 葡萄牙10年期公债收益率快将跌穿5%

* 预期标普将上调葡萄牙评等展望带动需求

* 西班牙公债收益率下滑，此前公债发售超目标

路透伦敦1月16日 - 葡萄牙公债收益率周四跌至三年半低点，因预期标准普尔将上调该国信贷评等展望，且恢复发债的可能性也带动投资人需求。

垃圾评等的葡萄牙公债表现优于许多欧元区其他国家公债，包括西班牙。西班牙周四稍早在今年第二次标售中发售了59亿欧元公债，高于55亿欧元的目标。

全球经济成长不断改善以及欧元区较弱经济体评等遭下调的周期可能结束的迹象，刺激区内较高收益公债上行。

根据欧盟新规制定的评级发布日程，标普将在周五发布葡萄牙评等评估结果。投资人预计将给予该国评等展望正面评估。按计划穆迪还将发布对爱尔兰评等的评估结果，目前该国的评等低于投资级别。

本月生效的欧盟新规要求在欧洲运作的信贷评等机构提前公布对各国评等进行评估的时间表。

标普已表示，肯定会按照时间表发布评等评估声明，而穆迪上周五则没有发布葡萄牙评等评估结果，称如果评等没有变动，则没有义务发布声明。

上周五，标普确认德国AAA评等，展望为稳定。葡萄牙的BB评等在负面观察名单中。

葡萄牙10年期公债收益率 一度大跌14个基点，报5.07%，降至2010年中来最低。尾盘反弹至5.16%，交易商指因获利了结，投资人在评等决定公布前变得谨慎。

西班牙10年期公债收益率 跌3个基点，向上周触及的略低于3.70%的五年低点逼近。

德国10年期公债收益率 跌5个基点，报1.78%，交易商称主要得益于到期公债的本息偿付。(完)

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