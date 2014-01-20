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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 17:19 BJT

欧元债市：爱尔兰公债收益率下滑，因穆迪去除该国的垃圾债评级

这使得穆迪对爱尔兰的主权评等回到投资级别。

爱尔兰10年期公债收益率(殖利率) 下降14个基点至3.30%，非常接近1月8日触及的八年低位，而且较意大利和西班牙可比公债收益率进一步下滑。

爱尔兰公债与指标德债利差缩减至155基点，接近2010年初爱尔兰陷入债务危机之前以来的最窄水准。

“让人意外的是穆迪对爱尔兰的评级展望为正面，这意味着市场将为爱尔兰评级上升至BBB以上做准备，这促使利差缩窄，”ING策略师Alessandro Giansanti表示。

葡萄牙10年期公债收益率 小跌2.5个基点至5.07%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/杜明霞；审校 王洋/李婷仪)
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