欧元债市：爱尔兰五年期公债收益率创新低，因穆迪去除该国的垃圾债评级

* 爱尔兰五年期公债收益率跌至美国可比公债收益率之下

* 穆迪在爱尔兰退出救助计划后上调爱尔兰评等

* 穆迪周五将发布对法国评等的检讨

路透伦敦1月20日 - 爱尔兰五年期公债收益率周一创下新低，因此前穆迪将爱尔兰主权评等上调并给予正面展望，这促使投资者回归。

爱尔兰五年期公债收益率 一度跌至美国五年期公债收益率之下，因投资人预计随着爱尔兰经济改善，未来几个月爱尔兰的评等还将被进一步上调。

穆迪曾是唯一一家曾给予爱尔兰“垃圾债”评级的机构，此次将该国评等从“Ba1”上调到“Baa3”，并给予正面展望，指爱尔兰有经济增长潜能，这推动市场重新看向爱尔兰公债。

这使得穆迪对爱尔兰的主权评等回到投资级别。

爱尔兰五年期公债收益率 跌17个基点，报1.625%，根据路透数据，略低于上周五美国五年期公债收益率收盘价1.6254%。美国市场周一因马丁路德金纪念日休市。

在欧债危机最严重的2011年中，爱尔兰五年期公债收益率一度超过18%。

爱尔兰10年期公债收益率(殖利率) 下降17个基点至3.275%，非常接近1月8日触及的八年低位，而且较意大利和西班牙可比公债收益率进一步下滑。

爱尔兰公债与指标德债利差缩减至152基点，接近2010年初爱尔兰寻求国际救助前以来的最窄水准。

穆迪计划周五发布对法国的评等检讨。市场认为由于穆迪给予法国评等展望为负面，该国评等易被下调。(完)

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