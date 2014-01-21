欧元债市：德国两年期公债收益率触及六周低点，ECB注资增加

* 德国两年期公债收益率触及六周低点，低于Eonia

* 欧洲央行本周注资较上周增加

路透伦敦1月21日 - 德国两年期公债收益率(殖利率)周二降至六周低点，因银行业向欧洲央行拆借的资金增加，银行体系过剩现金增多，可以缓解短期利率的升压。

欧洲央行在每周例行的不设限贷款标售中，银行业拆借1,162亿欧元资金，较上周增加约215亿欧元，参与申购的银行数量也增长近两倍，至212家。

资金供应增加以及配置范围更广预计将缓解短期货币市场利率的即时压力，以及欧洲央行或需进一步放宽政策的压力。

另外，欧洲央行在其每周一次的七日存款操作中从市场抽走了1,520亿欧元的资金，而不是原计划的1,775亿欧元，该计划旨在中和欧债危机高峰时期购买主权债的影响。

整体而言，欧洲央行的操作向银行体系释放约470亿欧元资金，未来一周银行将不会急于同业拆借。

两年期德债收益率 跌1个基点，报0.163%的六周低点。欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 周一报0.359%。

尽管德国周三将发售最多达40亿欧元的两年期公债，但该品种收益率仍下滑。10年期德债收益率 跌0.5个基点至1.74%。(完)

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