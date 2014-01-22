欧元债市：西班牙10年新债需求创纪录将西班牙公债收益率压低至近八年低点

* 西班牙10年期新债需求接近400亿欧元-IFR

* 大量本息偿付支撑发售需求

* 欧洲央行宽松政策前景支撑德债发售

路透伦敦1月22日 - 西班牙公债收益率周三降至近八年低点，因该国10年期新债发售获得踊跃需求，受到经济成长前景改善以及大量票息和公债偿付回笼资金再投资的支撑。

西班牙透过银团发售100亿欧元的10年期新债，获得约400亿欧元认购，投标倍数在欧洲各国公债发售中都是最高的。

“需求极佳，投资人纷纷回到欧洲债市，”SEB固定收益策略师Laurie Haelikkie表示，“对欧元区的信心正在迅速恢复。”

西班牙10年期公债收益率 持平，报3.74%，稍早一度低见3.68%，略高于周一触及的3.65%八年低点。

上次西班牙公债在这些水准交投还要追溯到2006年西班牙评等还是AAA的时候。

分析师表示，需求还受到未来几日西班牙将有总值120亿欧元的公债本息偿付资金回笼，以及市场对欧洲央行将进一步放宽政策支撑经济成长的预期升温带动。

对欧洲央行将进一步降息以应对短期货币市场利率上升，并支撑经济的押注增加，也刺激了对德国两年期公债标售的需求。

两年期德债收益率 持稳在0.17%，稍早再度测试周二触及的约0.163%六周低点。(完)

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